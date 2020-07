Caserta. Università Vanvitelli penultima nella classifica del Censis 2020

Caserta – L’università Vanvitelli di Caserta è penultima nella classifica generale redatta dal Censis sugli atenei statali italiani, giunta alla sua ventesima edizione.

La classifica, creata per fornire orientamenti alle scelte di tutti gli studenti pronti a intraprendere la carriera universitaria, è un’articolata analisi del sistema universitario italiano basata sulla valutazione delle strutture disponibili, dei servizi erogati, del livello di internazionalizzazione, della capacità di comunicazione 2.0 e della occupabilità.

Gli atenei statali, 58 in tutto, sono stati suddivisi in cinque gruppi sulla base del numero di iscritti desunto dall’elaborazione condotta dall’Ufficio di statistica del Mur su dati Ans.

L’Università Vanvitelli è stabilmente annoverato nel gruppo dei “Grandi Atenei”, il gruppo da 20.000 a 40.000 iscritti, cluster cui si è aggiunta in questa edizione anche l’Università di Ferrara.

Quello che penalizza molto l’Ateneo Casertano sono i servizi (con appena 66 punti raccolti).

Al di sotto della media generale si collocano anche l’occupabilità (72), le borse (76) e l’internazionalizzazione (74).

Spicca, invece, il dato della comunicazione e servizi digitali (96) e quello delle strutture (84), totalizzando così una media generale di 78 punti.