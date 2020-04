Caserta. Uomo di colore portato via dalle forze dell’ordine a Viale Lincoln

Nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, in Viale Lincoln, una traversa della nota strada Via Acquaviva in quel di Caserta, un uomo di colore é stato portato via dalle forze dell’ordine a seguito di segnalazioni di alcuni residenti della zona, i quali avrebbero lamentato l’inutilizzo da parte dell’uomo di mascherina e guanti. Tuttavia il povero ragazzo non stava facendo nulla. Non conduceva alcuna attività ma semplicemente sedeva da qualche parte. L’obbligo della mascherina non é previsto per strada, e che il ragazzo avesse validi motivi per stare in giro certamente non é un interesse della comunità.

Il periodo storico non é dei migliori e lo stress provoca nelle persone comportamenti di intolleranza piú forti rispetto al solito. Non so se si possa parlare di razzismo ma ad ogni modo in momenti del genere dovremmo essere piú uniti, non divisi. È importante lasciare che l’ordine per le strade sia curato da chi di dovere e che la città si presti a dare una mano al prossimo anziché boicottarlo.