CASERTA. Uomo palleggia con pallina da tennis per strada e intralcia il traffico. Sfiorata la rissa ( VIDEO)

Caserta. Momenti di tensione nella serata di ieri , lunedi 13 novembre, in Via Verdi a pochi passi da Piazza S.Anna. Maurizio Raimondi ,giovane attivista casertano , ci ha segnalato un episodio increscioso che si è verificato proprio in quella strada e che, per poco, non ha provocato una rissa.

Questi i fatti : erano circa le 19,30 quando un uomo , di nazionalità straniera , si è spostato al centro della carreggiata stradale e cominciato a palleggiare con una pallina di tennis ,incurante delle auto che a quell’ ora stavano circolando . Fra le persone, incredule di cio’ che stava accadendo , un uomo si è fermato e chiesto spiegazioni all’ immigrato ,invitandolo a spostarsi . Da qui è nata subito una forte discussione che non è degenerata solo per l’immediato intervento di alcuni passanti che sono intervenuti per evitare il peggio.

VIDEO