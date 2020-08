Caserta. ‘Vanvitelli sotto le stelle’, nuovo appuntamento con il cinema all’ aperto. Guarda il trailer

Sabato 8 agosto alle ore 20,30 in piazza Vanvitelli a Caserta

L’iniziativa ideata da Confcommercio e patrocinata dal Comune.

Il comunicato:

Sabato 8 agosto alle ore 20,30 a Caserta nuovo appuntamento con ‘Vanvitelli sotto le stelle’, la rassegna cinematografica gratuita all’aperto ideata da Confcommercio. Il film di questa settimana è ‘Il Regno’, una commedia brillante e divertente, che strizza l’occhio all’attualità (fra i temi affrontati ci sono l’accoglienza degli stranieri e il sovranismo) – raccontandola con toni grotteschi e tragicomici – e omaggia pellicole come ‘Non ci resta che piangere’ e ‘L’armata Brancaleone’. Il Medioevo – recita infatti il sottotitolo del film – non è mai stato così vicino. Opera prima del regista Francesco Fanuele, che sarà in piazza per rispondere alle domande degli spettatori, ‘Il Regno’ ha per protagonisti Stefano Fresi, Silvia D’Amico e Max Tortora. In apertura i saluti istituzionali del presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco, e dell’assessore comunale agli eventi, Emiliano Casale. Patrocinata dal Comune di Caserta e giunta quest’anno alla seconda edizione, ‘Vanvitelli sotto le stelle’ proseguirà ogni sabato fino al 12 settembre. ‘Questa rassegna cinematografica – fa notare Anna Campanile, dirigente del settore comunicazione della MD Spa, main sponsor dell’iniziativa – riveste una grande valenza sociale che ben si coniuga con lo spirito e i valori di solidarietà della MD, da sempre impegnata in prima linea sul territorio per offrire prodotti di qualità ad un prezzo conveniente e un servizio attento e curato alla collettività’. ‘Siamo lieti di partecipare a questo evento di cultura e socialità al fianco di Confcommercio – è il commento di Fulvio Tizzano, Direttore vendite Gi Group Agenzia per il Lavoro e partner della rassegna – per diffondere, insieme, un messaggio di positività e fiducia nella splendida cornice di Caserta. Siamo certi che ‘Vanvitelli sotto le stelle’ sarà in grado di donare agli spettatori momenti di leggerezza e spensieratezza dei quali abbiamo tutti tanto bisogno in questo anno così speciale’. Tra i partner della manifestazione anche Italia Paghe srl, Vanessa sound srl, Twins spa, pizzeria Sunrise, Team Fashion parrucchiere unisex, Fashion Club scuola per parrucchieri, centro estetico Sun&Beauty e Federfiori.

TRAMA

Alla morte del padre, il quarantenne Giacomo viene convocato dall’avvocato Sanna per presenziare all’apertura del testamento. Il padre di Giacomo ha abbandonato lui e sua madre trent’anni prima, ma la sorpresa più grande è che nei trent’anni successivi l’uomo ha vissuto in un regno fermo all’anno Mille del quale si è autoproclamato sovrano assoluto. Un regno ai margini della via Salaria in cui la gente si veste e parla ancora come nel Medioevo, dove ogni forma di modernità è bandita e l’economia si basa esclusivamente sul baratto. Quando Giacomo si presenta all’indirizzo fornito dall’avvocato entra in questo luogo fuori dal tempo e scopre di essere l’erede al trono. Accetterà questa sfida e questa responsabilità?

15 agosto Odio l’estate di Massimo Venier

22 agosto Figli – Ospite il regista Giuseppe Bonito

29 agosto Rosa pietra stella – Ospiti il regista Marcello Sannino ed il cast

5 settembre Il ladro di Cardellini – Ospiti il regista Carlo Luglio ed il cast

12 settembre Il grande passo – Ospite il regista Antonio Padoan