CASERTA, VERSO IL BALLOTAGGIO CONFRONTO TRA I DUE CANDIDATI A SINDACO

Caserta – Ci sarà un confronto tra i due candidati a Sindaco , al teatro don Bosco di Caserta, tra Gianpiero Zinzi e Carlo Marino, entrambi i candidati risponderanno a delle domande di alcuni ragazzi presenti all’interno, del teatro per quanto concerne l’imminente ballottaggio, il confronto è stato organizzato dal comitato in collaborazione con l’Istituto Salesiano di Caserta, ed Unione ex allievi salesiani di Caserta, queste le dichiarazioni di Mauro Giaquinto presidente del comitato Amici di Don Bosco, “Abbiamo voluto che i ragazzi fossero protagonisti di questo incontro, con l’opportunità di essere ascoltati, dato che la politica è molto distante dai giovani, – prosegue così il presidente del comitato Amici di don Bosco – dando l’opportunità ai giovani di essere parte integrante della politica cittadina”.

La capienza del teatro è di circa 200 posti per l’ingresso all’entrata il green pass è obbligatorio.

Si precisa altresì che l’incontro è aperto a tutti , e avverrà alle ore 19 00 della giornata di mercoledì 13 ottobre, così come precisato dal comunicato stampa dell’associazione.