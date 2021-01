Caserta verso le comunali 2021, Il Sindaco Marino incontra Caputo

Caserta-Ci si avvicina sempre di più alle prossime elezioni comunali che si terranno a Caserta

Si cerca di tessere alleanzein vista delle votazioni. Al bar Tropicana nella giornata di ieri l’attuale Sindaco Carlo Marino ha incontrato l’assessore Regionale Nicola Caputo esponente del partito di Italia Viva con il quale si sarebbe intrattenuto in un lungo dialogo.

Il sindaco di Caserta, fermamente intenzionato a ricandidarsi, sta cercando di rimetter insieme qualche ‘pezzo’ di un PD molto spaccato

Starebbe, addirittura, cercando di far confluire o per meglio dire riconfluire all’interno del PD casertano alcuni ‘renziani’ onde cercare di evitare un ballottaggio cercando vincere le elezioni alla prima tornata elettorale evitando dunque un ‘secondo round’ con gli altri candidati a sindaco.

All’interno della lista che sta nascendo si potrebbe inserire anche ‘Patto per Caserta’, gruppo capeggiato da Biagio Esposito e Paolo Marzo che ancora non ha preso una netta posizione per quanto concerne lo schieramento da prendere.

All’incontro con i due sarebbe stato presente anche l’ex patron della Volalto 2.0 Nicola Turco, che sta cercando di stare vicino al sindaco in vista delle prossime elezioni.

L’attuale sindaco senza maggioranza , sta cercando appunto l’aiuto dell’assessore regionale all’assessore regionale al fine di intervenire, sulla maggioranza casertana abbastanza spaccata, ed in particolare sui cinque consiglieri comunali (Russo, Peluso, Megna, Antonucci e Iarrobino) che non sembrano propensi a dialogare con Marino