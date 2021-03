CASERTA, VERSO LE COMUNALI 2021, SGARBI APPOGGIA PIO DEL GAUDIO NELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Caserta – La campagna elettorale casertana entra ufficialmente nel vivo, con una ‘bomba di mercato’, passateci il gergo calcistico, l’ ex deputato ed onorevole Vittorio Sgarbi scende in campo ed appoggia il candidato sindaco Pio Del Gaudio (tra l’altro anche ex sindaco del comune capoluogo di provincia). Pio Del Gaudio, in un faccia a faccia a Quarta Repubblica, la popolare trasmissione televisiva di Rete 4, ha incassato l’appoggio del famosissimo critico d’arte, che con una lista tutta sua, la “Rinascimento”, parteciperà dunque alla prossima tornata elettorale casertana.

E’ stato lo stesso critico d’arte a confermare l’indiscrezione a Quarta Repubblica, il ricandidato sindaco Pio Del Gaudio si è dichiarato sorpreso del suo appoggio dichiarando che “Oramai non è più un segreto, la lista di Vittorio Sgarbi farà parte del nostro progetto per andare a governare la città di Caserta, lo ringrazio pubblicamente ci eravamo parlati qualche tempo fa ma non pensavo che decidesse di sostenermi alle prossime elezioni – ha concluso l’ex primo cittadino di Caserta – vorrei che si candidasse come consigliere comunale”. La vicenda giudiziaria di Pio Del Gaudio con l’uscita del libro “Guai a chi ci capita”, è ormai arcinota in città, nella sua storia, Del Gaudio narra tutto nel suo manoscritto, tutti i giorni di carcere, l’arresto con l’elicottero dichiarando altresì, “Ancora oggi quando sento un elicottero ho terrore” ha detto – ricordando come solo nel 2019, due anni dopo l’archiviazione dell’indagine a suo carico, i carabinieri rimossero le cimici che gli avevano piazzato nell’auto. Al momento sono quattro i candidati alla carica di sindaco a Caserta; oltre a Del Gaudio, che aspetta anche un eventuale sostegno dai partiti di centrodestra, c’è l’attuale sindaco del PD Carlo Marino, che dovrebbe rappresentare tutto il centrosinistra, quindi la candidata del movimento cittadino “Speranza per Caserta”, Rosi Di Costanzo, insegnante e insegnante e già’ Presidente del comitato ” Caserta no degrado , no movida selvaggia”, e quello del movimento “Caserta Decide”, Raffaele Giovine, oltre a Ciro Guerriero che corre con la sua lista civica Caserta Kest è. Mancano all’appello i Cinque Stelle, che non si sono mai presentati alle elezioni comunali di Caserta, non pervenuti alle elezioni del 2016, in nessuna delle tornate tenutesi da quando Grillo creò il Movimento che ha rivoluzionato la politica italiana a suo dire, anche quest’anno, per ora il cinque stelle sta alla finestra a guardare.

Sotto nel riquadro il simbolo della lista che concorrerà a Caserta alle prossime elezioni con Vittorio Sgarbi