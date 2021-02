Caserta, Verso le elezioni comunali ‘Io firmo per Caserta’ inaugura sede

Si va verso le elezioni comunali prossime di quest’annata 2021, nel capoluogo di Caserta, sta nascendo un movimento che sarebbe civico ossia ‘IO FIRMO PER CASERTA’, che si compone di varie persone, tra cui professionisti, cittadini, imprenditori, e quant’altro.

“Io firmo per Caserta”, con una campagna iniziata sui social network, ha raccolto numerose adesioni che sono confluite in “gruppi tematici” che si stanno occupando dello sviluppo dei temi che comporranno il programma elettorale, le cui fondamenta sono assi strategici ben definiti: conoscere la città, promuovere la città, non illudere la città. Una fase di elaborazione che dà l’idea di un mosaico, in cui ogni piccola tessera ha un ruolo ed è parte del tutto.

Una città che faccia dei cittadini i veri protagonisti, alimentando il senso di appartenenza di ciascuno di noi chiamato a collaborare per il bene comune, una città più viva.

Per chi volesse aver info o altro si fa presente che c’è una sede a piazza Matteotti (piazza Mercato angolo) via Ricciardi, per quel concerne le aperture, tutti i giorni in dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 16:00 alle 20:30