Caserta: via all’Open Fiber in via Borsellino

Caserta. Iniziati i lavori anche in Via Paolo Borsellino, nei pressi del centro commerciale Iperion e del gran supermercato Lidl, finalizzati alla realizzazione dell’Open Fiber, “la fibra ottica per l’ ampliamento delle reti di telecomunicazioni”,ci spiega uno degli operai a lavoro. Oper Fiber è un operatore all’ingrosso nel mercato italiano di infrastrutture di rete posseduto con quota paritaria da Colp Equity ed Enel. L’ azienda nacque nel 2015 prefiggendosi la gestione e la manutenzione di un’ infrastruttura di rete a banda ultra larga in fibra ottica FTTH, con l’obiettivo di coprire 282 comuni entro il 2022.

I lavori procederanno anche in altre aree urbane della regione Campania.