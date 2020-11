Caserta. Via Ceccano ,i residenti scendono in strada e rimuovono volontariamente la spazzatura dalla strada

Caserta .Riceviamo e pubblichiamo integralmente un nota scritta da un residente di via Ceccano. Non aggiungiamo altro se non i complimenti alle signore che stamattina, con senso civico , hanno provveduto a rimuovere volontariamente la spazzatura dai bordi del marciapiede.

“Sono tutti ciechi…. Dove abito io a via Ceccano ovviamente strada caotica passa la spazzatrice solo centro strada, nei bordi marciapiede, sempre occupati da parcheggio auto, è impossibile che la spazzatrice riesca a passare. Stamattina 2 signore li residenti munite di buona volontà hanno tolto tutti i rifiuti (erbacce, escrementi di animali, carte, foglie, ecc ecc) fidatevi rifiuti di almeno ma almeno 1 settimana.. SIAMO ABBANDONATI A NOI STESSI….. Il politico così lo so fare anche io!!!!! Vorrei vedere sotto le loro case”!