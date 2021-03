Caserta – Via Gasparri continuano e proseguono i lavori lungo la strada che costeggia la Reggia di Caserta, la situazione buche è ancora in divenire ,ma la strada si presenta abbastanza accidentata al punto che sembra una groviera. Nonostante i divieti di accessi le autovetture ,tra le altre cose, continuano a transitare in maniera praticamente indisturbata

Sotto un breve video esplicativo di quella che è la situazione