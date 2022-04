Caserta. Via Isonzo , aggredisce la moglie . Arrestato dai Carabinieri in fragranza di reato

Caserta. Ancora una triste storia di violenza famigliare si e’ consumata nella serata di ieri , venerdì 15 aprile.

Alle ore 20 circa una persona , residente in via Isonzo , ha denunciato ai carabinieri della stazione di Caserta l’aggressione di un uomo , suo vicino di casa,nei confronti della consorte .

I militari dell’ arma si sono immediatamente recati sul posto e ,giunti nel viale indiziato, si sono subito resi conto che l’aggressione era ancora in atto .

A quel punto i due carabinieri hanno scavalcato un muretto di circa un metro e si sono catapultati nell’ abitazione , dita a piano terra,da dove provenivano rumori di ferro e grida di donna.

Hanno immediatamente fermato L’ aggressore , W.S, ed hanno identificato la donna che appariva molto scossa ed impaurita . In casa era presente , chiuso in una stanza , un bambino autistico che la donna aveva avuto da una pregressa relazione .

L’ uomo e’ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia con L’ aggravante della fragranza del reato.