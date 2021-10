Caserta Via San Carlo e il “mistero” dell’ auto che circola continuamente in controsenso . LA DENUNCIA DEI COMMERCIANTI.

Caserta. Continuano ad arrivare alla nostra redazione segnalazioni dai commercianti e residenti di Via San Carlo i quali denunciano una situazione che mette in pericolo la sicurezza dei cittadini .

Sempre piu’ frequentemente infatti un uomo, al volante di un’ auto 155 JTD, percorre la strada in controsenso e talvolta anche a velocità elevata . La sua “corsa” finisce quasi sempre con un parcheggio selvaggio in divieto di sosta o peggio ancora davanti a qualche attività commerciale impedendone l’ apertura .

La persona in questione sembra indifferente al richiamo dei residenti al punto che neanche quando , come accaduto nei giorni scorsi , con la sua auto ha colpito e fatto cadere al suolo un tavolo ed alcune sedie di un locale della zona si è fermato per capire l’ entità del danno che aveva provocato.Sembra che la persona in questione sia già’ recidivo , la Polizia in passato avrebbe già’ sequestrato allo stesso alcune autovetture non munite di assicurazione revisione obbligatoria.

La nostra denuncia -segnalazione speriamo arrivi a chi preposto per mettere fine ad una sgradevole e pericola situazione che, ripetiamo nell’ultimo periodo , si presenta sempre più frequentemente.