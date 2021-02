Caserta.VIA SAN GIOVANNI, PROTESTANO I RESIDENTI

Caserta – Protestano i residenti di Via San Giovanni, angolo Via Sant’Antida – Via Sant’Agostino, per i ruderi che ancora fanno bella mostra di se, dopo il sisma del 1980, che abbattè parte del palazzo, in seguito ricostruito.

I ruderi ostacolano il passaggio delle loro auto e di quelle costrette a transitare per le stradine del centro, causa anche la lunga sosta di auto in zona.

I residenti lamentano l’assenza e l’intervento dei Vigili, benché sollecitati.

La Segreteria della Cisas segnala tale inconveniente al Comando della Polizia Urbana.