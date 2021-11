Caserta. Come da comunicato del Comune di Caserta si informano i cittadini che, causa pericolo di crollo di un edificio all’incrocio tra via Vico e piazza Correra, VIA VICO E’ INTERDETTA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE.

L’ accesso è consentito soltanto ai residenti da corso Trieste fino al civico 12 di via Vico e da via Roma fino a piazza Correra.