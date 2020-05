Caserta. Cambia la circolazione in via Giulia, Centurano

Caserta. Cambia la circolazione in via Giulia localita’ Centurano.

Con la delibera di Giunta Comunale n.15 /20, e’ stato istituito il senso unico di circolazione in via Giulia e, precisamente, nel tratto compreso tra via Caruso e via Petrarca nel medesimo senso di marcia.

Si tratta di una modifica sperimentale dell’ attuale disciplina del traffico veicolare che l’Amministrazione Comunale ha fondato sulle risultanze del monitoraggio dei flussi di traffico.

Pertanto, sono istituiti in via sperimentale:

1) IL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE in Via Giulia, nel tratto compreso tra Via Caruso e Via

Petrarca e con la medesima direttrice di marcia;

2) L’OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA per tutti i veicoli provenienti da Via

Giulia all’incrocio con Via Petrarca;

3) L’OBBLIGO DI SVOLTARE:

a) A DESTRA, per tutti i veicoli provenienti da Via Petrarca all’incrocio con Via Giulia;

b) A SINISTRA per tutti i veicoli provenienti da Via Eugenio Ruggiero all’incrocio con Via

Giulia;

4) IL DIVIETO DI SOSTA SOSTA E FERMATA sul tratto di Via Giulia di cui al punto precedente

1) della presente, lato sx dell’istituito senso unico di circolazione;

5) IL PARCHEGGIO LIBERO dal civico 23 di Via Giulia all’incrocio con Via Petrarca, lato dx

dell’istituito senso unico di circolazione;

Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico e sosta nelle strade citate non in

contrasto con la presente