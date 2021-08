Caserta. ( VIDEO) Spettacolo e applausi per L’ esercitazione dei Vigili del Fuoco in via Ruta

Di Rosaria Karol Giannini

Caserta. Un’ambulanza, due camion è una macchina dei vigili del fuoco mandano in estasi il pubblico.

In data odierna: 7 Agosto 2021 intorno alle ore 19, l’esercitazione dei vigili del fuoco ha letteralmente mandato in estasi il pubblico che osservava l’accadersi da fuori la rete che recinta l’area mercato di Caserta sita in via Ruta.

Il tutto inizia con il perfetto atterraggio di un elicottero dei vigili del fuoco, seguito da un’ambulanza provenienti dalla variante.

raggiunti successivamente da un altro camion e da una macchina sempre dei vigili del fuoco. Più passava il tempo più persone c’erano ad osservare con il dubbio che ciò che stava succedendo fosse una semplice esercitazione o una vera emergenza. Conclusa la simulazione, il pubblico è rimasto a bocca aperta per la prontezza e la rapidità da parte dei vigili del fuoco e dei medici è ciò ha rassicurato molto i cittadini Casertani in merito ai mezzi di soccorso in caso di necessità

VIDEO

IMG_1247