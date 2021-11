Caserta. (VIDEO)Tentato suicidio in via Ricciardi: gli aggiornamenti

Poco dopo le 17 panico in via Ricciardi a Caserta. Dalle prime ricostruzioni, sembra trattarsi di un uomo sulla quarantina che si è barricato in casa, tentando il suicidio, cospargendosi di benzina e provando a darsi fuoco.

Pare che il giovane uomo sia soggetto ad un tso. Sono accorsi sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono riusciti tempestivamente ad entrare in casa e, oltre a spegnere le fiamme, hanno provveduto a fermare l’insano gesto.

Dalle notizie trapelate sembra anche che il giovane abbia tentato un ulteriore gesto folle, provando a buttarsi dal balcone, all’ultimo piano del condomio in cui abita.

Non sembrano esserci, per fortuna, danni alle abitazioni dei vicini che sono state subito controllate dai vigili del fuoco.

Il ragazzo è stato portato in caserma dai carabinieri, perché oltre al tentato suicidio, dovrà rispondere di alcuni reati, tra i quali l’incendio doloso

VIDEO

IMG_1714