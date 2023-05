Caserta. Vietata la vendita di alcolici e superalcolici il 3 e il 4 maggio

Il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha emesso un’ordinanza, valida per i giorni 3 e 4

maggio, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 4, che prevede il divieto assoluto di

vendita per asporto, anche tramite distributori automatici, nonché di somministrazione, di

bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione da parte degli esercizi pubblici

potrà avvenire unicamente in bicchieri monouso biodegradabili. Il provvedimento è stato

adottato in vista dei possibili festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte della

squadra di calcio del Napoli, che potrebbe concretizzarsi mercoledì 3 oppure giovedì 4

maggio.

Nell’ordinanza è presente anche il divieto assoluto di consumare bevande in bottiglie di

vetro e lattine nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico di tutta

la città di Caserta, dove è inoltre vietato consumare bevande alcoliche e/o superalcoliche,

di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore. Tale divieto non trova applicazione

quando il servizio di somministrazione con la conseguente consumazione avvenga

all’interno del locale o nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico, con

tavolini, sedie, dehors e altre strutture autorizzate.

Nel provvedimento, poi, si ribadisce che, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia

Municipale, vige il divieto di utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e altri artifici

contenenti miscele detonanti ed esplodenti.

Qualora non si verificasse la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, l’ordinanza dovrà

intendersi non efficace e da non applicare.