Caserta, villetta comunale a luci rosse VIDEO E FOTO

Riceviamo da un genitore stanco di assistere a cose del genere e pubblichiamo foto e video, opportunamente pixellati, di una giovane coppia intenta a consumare la loro passione in una villetta comunale nel pieno centro di Caserta.

Senz’altro non è affar nostro se la giovane coppia è colta dal desiderio irrefrenabile ed improcrastinabile di “appartarsi”. Il problema sorge quando Villetta Giaquinto è un parco pubblico, ed è anche frequentato da tante mamme che portano li a giocare o a passeggiare i loro bambini, anche in tenera età e col passeggino (foto a destra con freccia). Ma al di là di questo, che la villetta comunale sia frequentata o meno da bambini, non guasterebbe un po di senso civile.