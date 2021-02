Caserta. Violenze in famiglia. Finalmente prigione per il carnefice.

Caserta, arrestato dalla Polizia di Stato e condotto agli arresti domiciliari un 48enne imprenditore che da anni umiliava, aggrediva e violentava la moglie.

L’uomo deve rispondere di reati gravissimi, come maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni aggravate. Le indagini sono state condotte dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, e stamane è arrivato l’ordine del giudice delle indagini preliminari del tribunale di assegnare l’uomo agli arresti domiciliari.

È dal 2003 che la donna subiva violenze.

I fatti sono diventati noti, tuttavia, solo in questi ultimi tempi a seguito di un intervento delle forze dell’ordine in casa della donna per un episodio di violenza a seguito del quale sono iniziate una serie di indagini, in cui è stato fondamentale soprattutto l’intervento della Sezione Fasce Deboli della squadra mobile di Caserta.

Indagando sul caso si è scoperto che l’uomo faceva un grande uso di alcool e droga ed era solito aggredire la donna anche fisicamente fino anche a violentarla qualora si rifiutasse di avere rapporti sessuali.

La donna ormai risulta essere gravemente malata e trascurata, tuttavia finalmente l’incubo è terminato, per l’uomo sono scattate le manette e gli arresti domiciliari, con gravissime accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni aggravate nei confronti della consorte.