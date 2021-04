Caserta .Voragine pericolosa nei pressi di un’ abitazione

Caserta. Una voragine si aperta in Via Carducci, zona Acquaviva, davanti all’ abitazione di una persona anziana.

Nonostante le segnalazioni gli unici ad intervenire sono stati gli agenti della Polizia Municipale che hanno provveduto a transennare la zona . Da quel giorno Messina notizia .

Via Acquaviva sembra essere abbandonata a se stessa .Non si vedono Forze dell’Ordine, non si vedono neanche gli ausiliari, i bar sono pieni di persone all’interno, tanto non c’è controllo, spostano i segnali stradali verticali per non farli vedere (un posto per disabili abitualmente occupato senza diritto) e altre buche, tra cui una all’incrocio con Via Trento, che ormai festeggia i suoi primi due anni di vita. Sempre con transenna obbligatoria. I residenti si lamentano ma sembrano inascoltati. Speriamo che il nostro articolo – denuncia solleciti chi di dovere ad intervenire.