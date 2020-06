Caserta vuole capire quanta gente ha sviluppato gli anticorpi al Virus

“Anche la città di Caserta partecipa all’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-CoV-2 per capire quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi. L’ ha comunicato direttamente il Sindaco Carlo Marino con un post sulla sua pagina FB.

La campagna promossa da Ministero della Salute e Istat, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, riguarderà un campione di 150mila persone residenti in 2mila Comuni, distribuite per sesso, attività e sei classi di età.

Non è possibile candidarsi spontaneamente, ma se sei stato selezionato, verrai contattato da un numero della Croce Rossa Italiana che inizia con 065510 oppure dal comitato casertano della CRI dal numero 0823321010.

Effettuando il test scoprirai se sei venuto a contatto con il virus e, allo stesso tempo, offrirai un importante servizio alla comunità. I risultati del campione di popolazione analizzato aiuteranno gli esperti a definire meglio l’impatto del #Covid19 nel nostro Paese.

“Se ricevi una telefonata da parte della Croce Rossa Italiana – ha spiegato il sindaco Carlo Marino – non temere uno scherzo o una truffa. Anzi, con grande responsabilità ti prego di recarti all’appuntamento che ti daranno in piazza Vanvitelli il 5 o il 6 giugno dove sosterà il camper nel quale sarà effettuato un semplicissimo prelievo di sangue. Lo farai per la tua città, per il tuo Paese, per i tuoi cari”.