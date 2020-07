Caserta. WIFI4EU : il progetto per il wifi gratuito in città è finalmente attivo!

Il Sindaco Carlo Marino, oggi, sul suo profilo facebook ha annunciato il funzionamento del WiFi gratuito cittadini.

In piazza Vanvitelli, piazza Ruggiero, piazza Dante e piazza Gramsci è attivo il servizio di Wi-Fi libero e gratuito WiFi4EU. In questi quattro luoghi di aggregazione del centro storico di Caserta è ora possibile connettersi alla rete internet in maniera semplice e veloce, senza alcun costo per cittadini e turisti.

L’ex assessora Tiziana Petrillo, lo scorso anno ha promosso e coordinato l’attività di partecipazione al bando. Il Comune ha quindi partecipato al progetto Wifi4EU, vincendolo.

Assegnatario di un voucher finanziato dalla Commissione europea, ora puó fornire agli utenti un accesso a Internet di alta qualità negli spazi pubblici.

Le modalita: connettersi alla rete internet è molto semplice: nelle quattro piazze coperte dal servizio basterà collegare il proprio smartphone, tablet o pc portatile alla rete “wifi4eu” ed effettuare il login con un solo click.

Ció a cui mira l’amministrazione cittadina è di migliorare i servizi ed istituirne di nuovi indispensabili per una città turistica come Caserta da tempo matura in tutti i suoi segmenti sociali e produttivi e che vuole diventare sempre più moderna e tecnologica.

Il wifi libero e gratuito a Caserta è ora una realtà.

Il prossimo step è estenderlo ad altre aree pubbliche.