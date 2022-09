Caserta, zona Asl Saint Gobein. Tragedia sfiorata: anziano investito da una moto

Pubblicità elettorale

Caserta. All’esterno del Palazzo della Salute, in zona Saint Gobein, ieri, 21 Settembre 2022, alle ore 16 circa, una motocicletta ha investito un uomo anziano, che stava attraversando sulle strisce pedonali, ormai scolorite, per recarsi all’interno dell’ASL per una visita medica.

Il motociclista, che giungeva ad alta velocità, ha preso in pieno l’uomo che, dopo essere stato soccorso dal personale dell’ASL, è stato trasportato, gravemente ferito, all’Ospedale di Caserta.

In quella zona particolare è noto che si corra sempre un po’ troppo, e le strisce pedonali oramai assenti, a causa dell’usura, hanno contribuito alla situazione che poteva trasformarsi in tragedia.

