Caserta,Aggiornamenti covid 19

Caserta – Per il secondo giorno di fila si registrano più guariti che nuovi positivi al Covid nel Casertano; nel contempo continua a calare l’altro dato rilevante del rapporto tra tamponi eseguiti e positivi. Nelle ultime 24ore, certifica il report giornaliero dell’Asl di Caserta, sono state 585 le persone che si sono lasciate alle spalle il virus (ieri erano state quasi duemila), a fronte di 436 nuovi contagi, con una percentuale del 15% dei test risultati positivi (ieri il rapporto era al 17,7%). Anche oggi cala dunque, anche se in modo meno marcato di 24 ore fa, il computo totale delle persone attualmente positive, che sono 15.288 rispetto alle 15.446 di ieri. Non diminuisce invece il numero dei morti, ormai sempre vicino alla doppia cifra: oggi sono nove, per un totale da inizio pandemia di 269 persone decedute causa Coronavirus, un terzo delle quali (173) morte dal primo novembre ad oggi. Il report odierno attesta anche come il virus abbia praticamente toccato tutti i 104 comuni della provincia: solo San Gregorio Matese sembrava immune, ed invece il piccolo comune dell’area matesina fa registrare oggi il suo primo contagiato in assoluto. Il boom di guariti sta facendo diminuire i numeri delle principali città, in particolare nel capoluogo Caserta e ad Aversa, dove il conto delle persone attualmente positive è rispettivamente di 1059 (51 in meno di ieri) e di 1081 (venti in meno di 24 ore fa). In tutto il Casertano le cifre del Covid restano comunque molto alte, anche se la curva, da giorni, sembra in discesa.