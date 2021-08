Da oggi,mercoledì 25 agosto 2021, il Comune di Caserta ha ufficialmente aperto la piattaforma per richiedere i buoni spesa . Si tratta di una misura di sostegno per le famiglie in difficoltà economiche.

Le domande dovranno essere presentate online tramite il portale del Comune di Caserta fino alle ore 12 dell’ 11 settembre,

Questa la guida per registrarsi al portale

LA GUIDA PER PRESENTARE LA RICHIESTA DEI BUONI SPESA 2021