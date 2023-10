Caserta,gli anni ’90: un testo per recuperare la memoria curato da Agorà per Caserta

“Caserta, gli anni ’90. La città smarrita prima e dopo la stagione dei sindaci” è il titolo del libro, curato dal gruppo di lavoro Agorà per Caserta, che sarà presentato presso il Circolo Nazionale, in piazza Dante, il prossimo martedì 24 ottobre, con inizio alle ore 17. Introdurrà l’incontro Felicio Corvese di Agorà per Caserta, cui seguiranno gli interventi di Rachele Aurora Marzaioli, presidente del Forum Giovani del Comune di Caserta, di Matteo Donisi, consigliere comunale, e di Sergio Carozza, presidente Acli provinciale, moderati dalla giornalista Nadia Verdile. La pubblicazione, edita da Frammenti, raccoglie le relazioni e le testimonianze, accompagnate da un ricco corredo fotografico e documentario, portate al convegno Gli anni ’90 a Caserta. La città smarrita. Caserta nel territorio provinciale prima e dopo la stagione dei sindaci, tenutosi, presso la Biblioteca diocesana, lo scorso dicembre 2022. Un periodo cruciale, quello degli anni ’90, per le rapide e profonde trasformazioni che investirono sia l’assetto geopolitico internazionale che il Paese, dove l’intero sistema dei partiti subì una crisi profonda, innescando una fase di rinnovamento senza precedenti che ebbe in Terra di lavoro e, in particolare, a Caserta alcune delle manifestazioni più significative. Attraverso le relazioni e gli interventi di esperti, ex amministratori, testimoni e protagonisti di quella stagione e la raccolta di documenti e immagini dell’epoca, il libro si propone come uno strumento di recupero della memoria e dell’identità collettiva, offrendo allo stesso tempo ai lettori numerosi spunti di riflessione sulle ragioni dell’attuale declino e sulle prospettive di un rilancio di Caserta e del suo territorio.