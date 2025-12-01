Casertalegge con Petrarca

Domani, martedì 2 dicembre, alle 18 alla Libreria Giunti al Punto di Caserta, Giuseppe Petrarca sarà ospite di Casertalegge – Scrittori in città, la rassegna letteraria curata da Giuseppe Bellone e Mariamichela Formisano in collaborazione con le librerie Feltrinelli e Giunti al Punto, sotto l’egida del Patto per la lettura del Comune di Caserta, con il patrocinio dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Con il suo nuovo libro “I bambini di nessuno” (Solferino), Giuseppe Petrarca dialogherà con Adriana Dell’Amico e Sante Roperto. Autore di romanzi e gialli sociali, Petrarca collabora con Medici Senza Frontiere e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua produzione noir e thriller, tra cui il Premio Garfagnana in Giallo e lo Spoleto Art Festival Letteratura. Il suo nuovo romanzo prende le mosse da quando il commissario Cosimo Lombardo e la sua compagna Carla Russo partono per il Venezuela, un Paese segnato dalla violenza dei narcos, da catastrofi ambientali e da una povertà estrema. Ma la loro unica missione è privata, intima: vogliono adottare un bambino, un sogno che accarezzano come frutto più bello del loro amore nato nei corridoi del Tribunale di Milano. Ma in quell’orfanotrofio dall’altra parte del mondo li attende una sorpresa.

Di questo e altro si parlerà nel corso dell’incontro organizzato da Casertalegge – Scrittori in città, la rassegna che si avvale della collaborazione e del sostegno di realtà locali che credono nel valore della cultura come motore di crescita: Tulum Viaggi e l’ Hotel Dei Cavalieri per l’accoglienza degli ospiti, i ristoranti PepeNero e Tequila per l’ospitalità gastronomica, e Vanessa Sound Expert per il sostegno alla comunicazione. Grazie a queste sinergie, ogni autore ospite può vivere Caserta portando poi con sé un’esperienza autentica da raccontare.