Casertana a Bari tra problemi di infortunio e squalifiche

Tanti problemi in casa casertana in vista della trasferta di domani pomeriggio in casa del Bari, già di suo la squadra pugliese è una delle corazzate del campionato, se però ci metti anche le assenze dei falchetti tra squalifiche ed infortuni la trasferta diventa quasi proibitiva. I pugliesi arrivano a questa gara dopo la sconfitta contro la Ternana e quindi avranno voglia di riscattarsi subito. Anche per i falchetti però ci sarà l’occasione di riscatto dopo la sconfitta di domenica contro il Bisceglie. Saranno 18 i calciatori convocati da mister Guidi, non saranno della gara gli infortunati Del Grosso, Castaldo, Izzillo, Icardi, Zivkovic, Bordin, Matarese e Konate. Ovviamente non saranno della gara anche Buschiazzo e Polito squalificati