Casertana a Catanzaro per cercare di uscire dalla crisi

Una trasferta che sembra impossibile ma nel calcio si sa tutto è possibile. La Casertana a Catanzaro cercherà di uscire dalla crisi, ma dovrà fare a meno di Petta,Zito e D’Angelo.

Queste le parole di mister Ginestra in conferenza stampa: Affronteremo una squadra molto forte, loro sono una squadra in salute e sono in un grande momento. In questo momento preferiamo affrontare squadre sulla carta più forti di noi. La squadra si sta allenando molto bene, tutto il gruppo è molto unito per cercare di uscire da questo momento negativo