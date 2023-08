Casertana adesso non può togliertela più nessuno. Dopo due stagione di inferno i falchetti tornano in Lega pro

Dopo due anni di lunga attesa adesso finalmente è ufficiale il ripescaggio della Casertana in lega pro. Ufficiale la decisione di respingere il ricorso della Reggina. Può festeggiare anche il Lecco che ha visto respingere il ricorso di Perugia e Foggia. Adesso la società Rossoblu avrà una deroga per il mercato e dovrebbe saltare le prima due gare di campionato. Il debutto dovrebbe avvenire ( il destino avvolte è strano) proprio contro quella squadra che da anni Caserta sogna di incontrare di nuovo. Alla terza giornata infatti è in programma il derby in casa contro il Benevento. Saranno giorni caldissimi!