CASERTANA: ANCHE I BOYS CE 17 AL FIANCO DI D’AGOSTINO

SBAGLIARE È UMANO E CHIEDERE SCUSA FA OMM!

Visti gli ultimi avvenimenti e i successivi comunicati dei gruppi organizzati che con noi seguono la nostra amata Casertana, i Boys CE 17 hanno deciso di prendere una posizione netta e fare conoscere al resto della tifoseria la loro posizione. Dopo i primi attimi di smarrimento dovuti ad una nuova delusione, dopo quella ancora mal digerita degli amati colori bianconeri ci ritroviamo ancora una volta coinvolti ad affrontare una nuova debacle di una squadra casertana…non è stato facile trovare una quadra che coinvolgesse tutti i membri del gruppo…ma la coesione è la nostra forza e ci siamo ritrovati ancora una volta tutti uniti in una unica decisione….. d’accordo nel seguire i Fedayn Bronx ed appoggiare il presidente D’Agostino che nonostante gli errori commessi, comunque imputabili agli incapaci di cui purtroppo si era circondato….vista la sua ammissione di colpe siamo giunti alla decisione di abbassare la guardia e ragionando non d’istinto ma con criterio,

ammettiamo che anche noi come tutti siamo stati critici contro D’Agostino. Ma vedendo, sentendo e appurando le ultime vicende ci si avviava ancora una volta a fare speculazione sul nome di Caserta e della Casertana.

Onde per cui abbiamo deciso di sostenere il presidente e di non far finire la nostra amata nelle mani di altri villantatori, cantastorie e falsi imprenditori. Lasciamo quindi lavorare il presidente D’Agostino mantenendo alta l’attenzione e alta la guardia contro chi ancora una volta dovesse giocare con la nostra fiducia.