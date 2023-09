Casertana, ancora un pari (ma ci siamo)!

Di Michele Ventrone

Al “Viviani” di Potenza terzo pari su altrettante partite per la Casertana, che a lungo ha pregustato la prima vittoria in questo campionato. A tratti i “falchetti” sono stati impeccabili e ordinati in campo con la solita flessione negli ultimi dieci minuti, cosa che rimane senza alibi visto che non si può sempre dare la colpa alle due partite in meno nelle gambe. Dopo un buon avvio del Potenza, è la Casertana a prendere le redini del gioco. Avvisaglie del vantaggio rossoblù al 19’ con Toscano che ad un passo dalla porta ottiene solo un angolo. Al 21’ il meritato vantaggio Casertana con una gran palla di Tavernelli a Fabbri, che dal lato sinistro mette al centro per Curcio, il quale insacca con un sinistro a volo. Il Potenza sembra quasi accusare il colpo, poi al 26’ Di Grazia imbecca Steffe, fermato dal casertano Anastasio. La partita sembra prendere una brutta piega per i lucani che cominciano ad innervosirsi e collezionare cartellini gialli. Per il primo tempo il punteggio non cambia. La ripresa sembra scivolare sulla falsariga del primo tempo, con la Casertana ben messa in campo e pressante alta su ogni pallone. Al 58’ il casertano Tavernelli insacca, sarebbe il 2 a 0, ma l’arbitro annulla giustamente per fuorigioco. Al 66’ stessa sorte per il potentino Caturano. Da qui in poi la partita scivolerà sempre più dalla parte del Potenza. Al 77’, infatti, gran giocata dell’esperto Asensio, che libera Caturano, il quale mette dentro evitando l’uscita di Venturi per l’1 a 1. A parte alcune scorribande rossoblù, come all’82’ con Celiento, la partita sembra nelle mani del Potenza, più volte in grado di acciuffare i tre punti. Alla fin fine un pari che non è certamente da buttare. La Casertana non sta per nulla sfigurando, nonostante l’alta caratura degli avversari che ha incrociato finora. Ora testa al recupero di mercoledì prossimo al “Pinto” contro il Monopoli: tutti gli ingredienti per divertirsi e sognare qualcosa di più della salvezza sembrano esserci. Continuo tuttavia a dire di evitare giudizi