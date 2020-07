Casertana/Arienzo nuovo quartier generale

Caserta-Mentre il mercato non è ancora partito e la stagione di lega pro terminerà in maniera ufficiale mercoledì, La Casertana ha trovato un nuovo quartier generale. Il nuovo campo di allenamento per i rossi blu sarà ad Arienzo.

Per quanto riguarda la logica di mercato, sembra che si punterà molto sui giovani, almeno questa è stata la scelta degli ultimi anni, bisognerà però capire come si ragionerà sui vari Castaldo, Zito e D’angelo.