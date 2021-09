Casertana arriva un nuovo difensore

Colpo in difesa in casa Casertana, la società rosso blu ha messo a segno un ottimo acquisto per il reparto difensivo. Si tratta di Vincenzo di Somma, pe lui ex Potenza ben oltre le 100 presenze Nel campionato passato. Difensore che spesso e stato anche bravo a segnare per lui 7 gol. Questo il comunicato della Casertana:

La Casertana FC comunica di aver ingaggiato il calciatore Vincenzo Di Somma. Difensore centrale classe 1997 di 189 centimetri, nell’ultima stagione ha collezionato 19 presenze ed 1 gol con la maglia del Potenza in serie C. Sono quattro le stagioni con i lucani tra C e D, per un totale di 109 partite e 7 reti. Sorrento e Cosenza le altre formazioni in cui ha militato.

“Sono contento di arrivare in una delle piazze più importanti in circolazione – commenta Di Somma – Avevo ricevuto diverse offerte, ma quando ha chiamato la Casertana non ho avuto altro obiettivo. Per me non si tratta di scendere di categoria, ma di indossare una maglia gloriosa che mi spinge a dare a tutto”.