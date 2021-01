Casertana/Avella entusiasta in sala stampa

La Casertana con una grande prestazione riesce ad imporsi per 3-2 contro il Catania. Continua quindi la fase negativa della squadra siciliana nel impianto casertano. Parte alla grande il 2021 dei falchetti, sa sottolineare l’ottima prestazione dei nuovi acquisti Turchetta e Del Grosso.

Queste le parole di Michele Avella in sala stampa:” Abbiamo lavorato molto sul Catania in questa settimana per farci trovare pronti. Devo ringraziare innanzitutto la società che mi sta dando grande fiducia e ho tanta voglia di continuare a migliorarmi. Ad inizio stagione ero dispiaciuto di non giocare ma bisogna sempre avere fiducia e continuare a lavorare. L’arrivo di Del Grosso porta tanta esperienza”.