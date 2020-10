Casertana, bentornata a casa!

Finalmente i lavori sono finiti, da domenica prossima la squadra rossoblù tornerà a giocare al Pinto. Una notizia che fa certamente felici i tifosi, anche se come sappiamo tutti per il momento il pubblico non potrà tornare.

Questo il comunicato della Casertana:

“Dopo la serie di partite ravvicinate, la Casertana ha goduto di un giorno supplementare di riposo. La ripresa è fissata per domani.

Non più ad Arienzo, ma allo stadio ‘Pinto’.

Il nuovissimo campo in sintetico è pronto ed ora i ragazzi di mister Guidi possono tornare a casa.

Da questo momento il lavoro quotidiano della prima squadra verrà svolto nell’impianto di viale Medaglie d’Oro.

Le sedute verranno svolte a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli in materia di Covid-19”