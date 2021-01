Casertana Calcio. Finito l’ amore tra i Fedayn e il Presidente D’Agostino

È rottura tra la tifoseria della Casertana e il presidente D’Agostino. Sono stati i gruppi organizzati a dichiararlo in un comunicato congiunto, dove viene imputato al presidente il ritorno di Martone, non gradito agli stessi tifosi rossoblù.

Ecco il testo del comunicato:

E’ FINITO IL TUO TEMPO!!!

Abbiamo aspettato di proposito qualche giorno… non volevamo crederci! Non ci sembrava vero. Hai sempre parlato di rispetto, di riconoscenza e di fiducia. Parole che per noi sono dei veri ideali. Ma non per te! Non siamo mai stati schiavi della categoria, il nostro amore non conosce fine e non conosce compromessi. Sembrava chiaro ma con quell’essere in società hai offeso un’intera città. Non contento hai continuato per la tua strada. Sei arrivato anche a dire che “i tifosi devono fare i tifosi e basta”. Va bene, faremo solo i tifosi. Per questo ti diciamo che è finito il tempo degli abbracci. È finito il tempo di essere invisibili. È finita la fiducia. È semplicemente finito il tuo tempo … D’Agostino vattene!

Fedayn Bronx 1981, Boys Caserta 2017 e the black sheep.