Sarà Daniele Perenzoni di Rovereto ad arbitrare la sfida tra Casertana e Catania in programma domenica prossima al “Pinto.

È già la seconda volta che in questa stagione i falchetti incontrano Perenzoni,l’ ultima volta fu in occasione della prima vittoria stagione della Casertana in trasferta sul campo della Virtus Francavilla.