La gara tra Casertana e Catanzaro è stata anticipata alle ore 17:30. Tramite una nota la Lega Pro ha fatto sapere che la gara sarà quindi anticipata.

Non solo però questa sfida non è l’unica con un cambio di orario, ma sono stati modificati anche gli orari, delle sfide tra Paganese e Virtus Francavilla.

Cambio di Orario anche per il Palermo contro la Turris

Questi i nuovi orari:

Casertana-Catanzaro ore 17:30, Paganese-Virtus Francavilla ore 15, Palermo-Turris ore 15