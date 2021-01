Una sfida importante per i falchetti in vista quella di domenica contro il Catania. Bisogna cercare in tutti i modi di migliorare una classifica abbastanza complicata. Gli arrivi di Del grosso e Turchetta si spera portino una svolta per questa squadra. Vedremo se già domenica i neo arrivi partiranno subito da titolare, il Catania è una squadra difficile da affrontare e con la nuova società in arrivò potrebbe diventare una mina vagante con i playoff di fine stagione.