Casertana contro il Catanzaro tre assenze pesanti

Tre squalifiche pesanti in casa Casertana in vista della trasferta di Catanzaro. La squadra di Mister Ginestra dovrà rinunciare infatti a Petta, Zito e D’Angelo. I giocatori rossoblu domenica erano sotto diffida e quindi non potranno esserci domenica prossima.

Questo il comunicato della Casertana:

Decima ammonizione stagionale per Antonio Zito e stop di un turno. Stessa sorte per Andrea Petta ed Angelo D’Angelo giunti al quinto giallo. I tre salteranno, dunque, la trasferta di Catanzaro per tornare a disposizione del tecnico Ginestra in occasione del match interno contro la Vibonese.

GLI SQUALIFICATI DEL GIRONE C

2 turni – D’Andrea (Cavese).

1 turno– Perrotta (Bari), Martinelli (Catanzaro), Laezza (Avellino), Zito, Petta e D’Angelo (Casertana), Russotto e Marzorati (Cavese), Kosovan (Picerno), De Rose (Reggina), Paghera (Ternana), Volpe (Viterbese).