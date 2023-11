Casertana, così sei davvero bella!

Di Michele Ventrone

La Casertana batte anche la Turris (1-0) inanellando la quarta vittoria consecutiva, cosa che in serie C non accadeva dal campionato 2015/16. Per i corallini, al contrario, quarta sconfitta consecutiva. Si capisce bene che i “falchetti” stanno portando il loro blasone ai livelli che a loro spettano, cominciando ora a discutere seriamente per un posto ai play-off. Qui, però, ci fermiamo con l’immaginazione, senza andare oltre e rimanendo con i piedi per terra. Davanti, infatti, corrono e, attualmente, Juve Stabia (a +7 sui rossoblù), Benevento (a +5) e Avellino (a +3) sembrano ancora difficili da raggiungere. Il quarto posto attuale è un risultato non tanto inimmaginabile dopo le prime partite e la quota salvezza, obiettivo principale, sembra a distanza di sicurezza (+9). Primi minuti senza particolari sussulti, con i “falchetti” che mantengono costantemente il possesso palla. Al 18’ eurogol di Montalto: ottima palla di Curcio verso Carretta, bloccato però da Maestrelli, la palla arriva a Montalto, che si esibisce in uno splendido tiro in controbalzo imparabile per qualsiasi portiere di categoria, segnando l’1 a 0 Casertana. I rossoblù continuano ad attaccare, andando vicini al raddoppio con ancora Montalto e Toscano. La Turris si dimostra troppo timida, andando vicina al pari solo con Burgio al 25’ e Esempio al 33’. In quest’ultimo caso bravo Venturi, in generale senza pecche di ogni sorta quest’oggi. Nella ripresa, il leitmotiv vede i corallini attaccare e i falchetti rimanere ordinati in difesa ed essere pericolosi in contropiede. Si segnala il cross di Carretta per la testata di Anastasio che lambisce il palo (50’) per i casertani, e alcuni tentativi di Giannone (48’ e 59’) e la capocciata di Maniero su cross di Contessa (78’) per i corallini. Nel finale Cangelosi passa al 3-5-2 e i suoi vanno vicinissimi al 2 a 0 con Carretta (92’). Ci sono tutti gli ingredienti per fare un ottimo campionato e togliersi molte soddisfazioni. Al bando, però, facili entusiasmi, che potrebbero destabilizzare la squadra: basti ricordare le partite con Catania ed Avellino.