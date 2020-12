Casertana, depositato il progetto del neo stadio

La Casertana FC ha effettuato qualche giorno fa una conferenza stampa per quel concerne il ‘Nuovo Pinto’.

Ecco uno stralcio di quanto apparso sul sito ufficiale della squadra rossoblù. Avremmo voluto comunicarlo dopo una vittoria, per condividere con i nostri tifosi una tappa importante che ci proietta al futuro e vivere con entusiasmo questo momento.

Coscienti di trasmettere a tutti una notizia che viaggia a braccetto con le vicende più strettamente legate al campo.

Nella mattinata di ieri i professionisti della Casertana FC hanno completato la consegna presso il Comune di Caserta del progetto definitivo del #NuovoStadiodiCaserta. Uno snodo cruciale che arriva ad un anno esatto dalla presentazione alla città di quella che rappresenta un’occasione di rilancio per squadra, città e provincia tutta.

A tal proposito riportiamo anche una parte delle dichiarazioni ed un ‘sunto’ di quello che è accaduto in conferenza stampa

A presentare gli iniziativa sono stati proprio gli esponenti di Crowdinvestitalia, società toscana leader del settore. E’ Christian Bellucci ad aprire la conferenza: “Innanzitutto è da sottolineare che, come tutte le piattaforme di crowdfunding, anche questa è autorizzata dalla Consob. A garanzia degli investitori. Quest’ultimi potranno versare la cifra decisa presso un conto bancario indisponibile, bloccato fino a che la campagna non sarà chiusa. Se la si chiuderà in maniera positiva, cioè al raggiungimento dell’obiettivo minimo di 100.000 euro, i soldi finiranno sul conto della Casertana e gli investitori diventeranno soci. L’investitore sarà il primo testimonial del progetto e per questo dovrà essere coinvolto”.

Simmaco Riccio, partner tax firm di Crowdinvestitalia, poi illustra nel dettaglio la campagna: “La Casertana ha già deliberato un aumento di capitale, azione preliminare necessaria alle operazioni Equity crowdfunding, prefissandosi un importo massimo di 1 milione e mezzo ed un minimo di 100 mila euro nel tempo massimo di 60 giorni a partire da oggi. Sotto la somma minima la campagna non si realizzerà e le somme torneranno agli investitori. Saranno emesse tre tipologie di quote: una quota base da 250 euro a 5.000 euro, la seconda da 5.000 a 100.000 e una golden per investimenti superiori a 100.000 euro. Con l’investimento si diventa soci a tutti gli effetti della Casertana ed avrà tutti gli oneri e gli onori di una partecipazione ad una società di capitale”.