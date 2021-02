Seconda sconfitta di fila per la Casertana, la squadra rossoblù ha perso per 2-1 il derby contro la Turris. Una sconfitta molto amara sia per una prestazione non proprio positiva ,ma anche per i risultati che erano arrivati nel pomeriggio. Per i falchetti ,però, c’è l’occasione subito di rialzarsi, mercoledì infatti ci sarà il turno infrasettimanale e al “Pinto” arriverà la Virtus Francavilla, una sfida che sembra un vero e proprio spareggio playoff