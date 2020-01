Casertana Diamante Crispino uno dei calciatori più brillanti di questa stagione

Spesso si dice che il miglior attacco parte dalla difesa, la Casertana oltre ad un ottima difesa( in relazione all’obiettivo stagionale), può vantare di aver anche un grande portiere. Non a caso le prestazione di Crispino non stupiscono nessuno, già nella passate annate il portiere aveva dimostrato di avere grandi qualità.

Un calciatore che forse è arrivato troppo tardi a giocare per la Casertana, in questa stagione è stato sicuramente il grande protagonista . L’unico della rosa ad essere sempre presente., un calciatore fondamentale che insieme ad altri come Longo e Starita sta sicuramente trascinando la squadra.

Ora però arriva la parte più difficile, dimostrare che questa squadra puo’ ambire a qualcosa di più che una semplice salvezza. Una partenza così lanciata dei falchetti infatti, non si registrava dalla stagione 2015/2016, quella squadra poi terminò il campionato al 4 posto in classifica, terminando la propria stagione nei playoff con la sconfitta contro il Pordenone.