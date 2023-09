Casertana e Deco insieme

La Casertana pochi minuti fa tramite i propri canali social ha fatto sapere di aver siglato un accordo di partership con la Deco. Questo il comunicato della Casertana:

La Casertana FC è entusiasta di annunciare una nuova ed emozionante partnership con Supermercati Decò

Questa collaborazione segna un passo importante nella crescita e nello sviluppo della nostra squadra. Entrambi condividiamo una forte connessione con la nostra comunità e un impegno per l’eccellenza, rendendo questa partnership un perfetto incontro.

Siamo ansiosi di lavorare insieme per portare ancora più gioia e successi ai nostri tifosi e ai clienti Decò che tifano per noi. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli su questa nuova ed eccitante avventura che inizia ora!

Il marchio Supermercati Decò all’interno dello stadio ‘Pinto’ per tutta la stagione 2023/24.

#ForzaCasertana #DecòSupermercati #UnioneVincente 🚀🥇🤝