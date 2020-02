Casertana ennesima occasione non sfruttata, finisce in parità la sfida tra contro il Bisceglie

Ennesima domenica amara in casa Casertana, la squadra di mister Ginestra non riesce a sfondare la difesa pugliese. Un pari che certifica il momento non positivo in casa rosso blu. Un pareggio che comunque permette di avvicinarsi alla soglia dei 40 punti, ma che nello stesso tempo mette ansia visto che ora i falchetti sono comunque in una zona non proprio tranquilla della classifica.

Risultati: Casertana-Bisceglie 0-0, Picerno-Vibonese 0-0, Rende-Paganese 0-0, Sicula Leonzio-Potenza 4-1, Cavese-Catania 09/02, Monopoli-Bari 09/02, Virtus Francavilla-Avellino 09/02, Viterbese-Teramo 09/02.