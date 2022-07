CASERTANA FC – AL VIA GLI STAGE DEDICATI ALLE CATEGORIE DAL 2009 AL 2012

Caserta– Dalla collaborazione tra la Casertana FC e la Talent Soccer Academy del presidente Ciro Giordano, del vicepresidente Vincenzo Privato e Giacomo Aievoli, nasce ufficialmente la Scuola Calcio Casertana FC, un progetto che ha come obiettivo di valorizzare la crescita dei giovani talenti del territorio.

Giovedì 21 luglio alle ore 18 al Campo Sportivo “De Lucia” di Maddaloni(CE), i nati dal 2009 al 2012, avranno la possibilità di mettersi in mostra attraverso uno stage organizzato dalla Scuola Calcio per selezionare i giocatori che entreranno a far parte della famiglia rossoblú.

Dunque una vera e propria opportunitá da cogliere per i piccoli falchetti che potranno finalmente indossare la maglia della loro cittá.